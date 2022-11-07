07 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России медицинские услуги за год подорожали на 15%

Стоимость медицинских услуг в России за год выросла в среднем на 15%. Сильнее всего подорожали услуги специалистов, использующих много импортных материалов.

Примерно половина опрошенных (46%) полагают, что цены на медицинские услуги за год выросли на 5-10%, следует из результатов опроса, который провела страховая компания "Росгосстрах" (есть у РБК). Около четверти респондентов (28%) считают, что услуги специалистов стали стоить на 10–15% дороже.

Стоимость медицинских услуг резко выросла в тех областях, где применяют много импортных расходных материалов, считает замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстраха" Ольга Купцова. Так, услуги стоматологов и ортодонтов подорожали сильнее – примерно на 20–30%, сказала она.

Чаще всего респонденты жаловались на высокие цены в стоматологии (76%). Чуть более половины признались, что высокой им кажется стоимость пластической хирургии (52%). Дорогими опрошенные считают услуги специалистов по репродуктивной медицине (27%) и хирургов (23%). Также 27% россиян отметили высокую стоимость ультразвуковых исследований и МРТ.

Каждый пятый респондент (21%) отдает за медицинские услуги не более 5 тыс. руб. в год. Треть респондентов (31%) признались, что тратят на услуги медиков от 5 до 10 тыс. руб. за этот же срок. 24% сказали, что их годовые расходы составляют 10–20 тыс. руб. 11% опрошенных ежегодно платят медицинским специалистам от 20 до 50 тыс. руб. Примерно две трети опрошенных (66%) сказали, что вынуждены откладывать деньги на проведение сложных медицинских процедур. Каждому пятому хватает текущего дохода, чтобы оплачивать такие услуги сразу.

Теги: Медицина, здоровье, услуги, стоимость



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