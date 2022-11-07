"Подделка злоумышленников". "Интерфакс" заявил, что не публиковал у себя новость о ЧП на Белоярской АЭС

Информационной агентство "Интерфакс", в ленте которого ранее якобы появилась новость о ЧП на Белоярской АЭС, заявило, что фейковая публикация является подделкой злоумышленников.

"Уважаемые подписчики! Информационное агентство "Интерфакс" категорически опровергает публикацию на своих лентах и сайтах сообщения о якобы происшествии на Белоярской АЭС. Решительно заявляем, что распространенное в одном из местных телеграм-каналов сообщение об этом происшествии со ссылкой на "Интерфакс" - это подделка злоумышленников", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале уральского СМИ появился скрин с сайта "Интерфакса", где и была опубликована новость про ЧП. Автор публикации сообщал, что на Белоярской АЭС якобы случилась авария, утверждая, что в зале одного из реакторов будто бы произошел пожар. Позднее в МЧС заявили, что сообщения об инциденте в Свердловской области являются фейком.

В связи с произошедшим, ИА "Интерфакс" намерено обратиться в регулирующие и правоохранительные органы.