В Тюмени судят подозреваемых в хищении маткапитала на сумму более 25 миллионов рублей

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении средств материнского капитала на сумму более 25 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Фигурантами уголовного дела являются четверо жителей Курганской области.

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью разработал схему хищения средств материнского (семейного) капитала, для реализации которой привлек троих знакомых", - говорится в сообщении.

В период с 2015 года по 2019 год фигуранты дела подыскивали жительниц Тюменской области, находившихся в тяжелом материальном положении и предлагали им заключить фиктивные договоры займа на покупку жилья в деревнях Курганской области. Однако улучшать жилищные условия обвиняемые не планировали.

После получения согласия они предлагали владельцам сертификатов разделить обналиченные денежные средства. Таким образом они заключили 61 фиктивный договор, на основе которых территориальное отделение Пенсионного фонда РФ перечислило на счета общества более 25 млн рублей.