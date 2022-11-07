07 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возвращаются в Россию

Бренды косметики и парфюрмерии Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase вернутся на российский рынок.

Как сообщили в Минпромторге, они исключены из списка товаров для параллельного импорта, в который были внесены в начале августа.

"Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", — пояснили РИА Новости в Минпромторге.

Вместе с этим подчеркивается, что исключения вступают в силу через три месяца, чтобы те, кто приобрел продукцию, мог иметь время на ее ввоз на территорию России.

Напомним, в марте, после начала спецоперации России на Украине, иностранные люксовые бренды (одежда, обувь, аксессуары, ювелирные украшения) массово приостановили работу в РФ.

Так, об уходе с закрытием магазинов сообщили такие бренды как Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Hermes, Chanel и Cartier.

Теги: Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Россия



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