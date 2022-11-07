Рок-музыканты выступят в защиту животных в Екатеринбурге

Музыканты международного фестиваля "Рок в защиту животных" выступят на сцене Екатеринбурга. Концерт запланирован на 13 ноября в клубе "7/44" на Ленина, 48, сообщают организаторы в социальных сетях. Главной целью фестиваля является призыв заботиться о братьях меньших и сбор средств для поддержки соответствующих фондов.

"Основная цель фестиваля - донести окружающим, что мы все равны в этом мире: и животные, и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них", – пишут организаторы.

Запланированы выступления групп "Консонанс", "Объектъ", "Анаконда", "Ротврот", "НЕТ и НЕ БУДЕТ" и "ПЕЧЕНЬЕ".

﻿﻿Все вырученные от концерта средства будут переведены на помощь бездомным животным в передержки "СИРИУС" и КОТОФЕИ-ЕКБ. Билеты уже поступили в продажу.