Свердловский депутат Госдумы объяснила свои слова о закрытии границ для россиян с ВИЧ

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева объяснила свое высказывание о ВИЧ-инфицированных россиянах.

На днях Рябцева в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию издания DW о проблемах россиян с ВИЧ с получением необходимой терапии в Казахстане.

"Прекрасные люди бежали из тоталитарной России, как я погляжу. Борцы с режимом и традиционными ценностями через одного. Границу бы на засов закрыть, а то они ведь назад полезут", - написала депутат из "Единой России".

После этого некоторые предположили, что Рябцева предлагает не пускать таких людей обратно в Россию. Однако сама она заявила, что это не так.

"Нет, я не предлагала не пускать в Россию больных с ВИЧ. Такое даже предполагать глупо, ибо они являются полноправными гражданами РФ, даже если эту самую Россию ненавидят и в сложное для нее время бегут из страны. Так что не надо пытаться раздуть скандал из ничего. Фраза "Выгнать бы вас всех с голой ж*пой на мороз" не означает, что Рябцева призывает заморозить людей. Наиболее нервным рекомендую прочитать оригинальный пост", - прокомментировала депутат у себя в Telegram-канале.

Напомним, ранее Жанна Рябцева ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией.