Митрополит Евгений прокомментировал смерть на СВО настоятеля храма, призывавшего больше рожать

Митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений принес слова соболезнования из-за смерти настоятеля храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаила Васильева.

Васильев погиб в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей. Именно он буквально за две недели до трагедии посоветовал женщинам, которые боятся за своих детей в условиях военного конфликта, рожать побольше, "тогда им будет не страшно, если одного из детей, например, отправят на фронт".

"Убили священника. Погиб на фронте, на Донбассе. Убила химера. Он отвечал за свои слова. Заплатил жизнью, честно! Низкий поклон. Вечная память!" - написал в своем Telegram-канале владыка.

Он добавил что, "согласен с каждым словом этого пастыря".