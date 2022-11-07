В Азербайджане заявили об обстреле со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об ударах со стороны Армении.

"С 19.35 до 21.50 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Бязирхана Кяльбаджарского района", - заявили азербайджанские военные.

Подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".