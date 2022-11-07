Вучич сравнил возможное сражение за Херсон со Сталинградской битвой

Президент Сербии Александр Вучич считает, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте России и Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "ТВ Пинк".

"Следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон", - сказал Вучич.

Сербский лидер добавил, что конфликтующие стороны используют тысячи танков, дронов и артиллерийских орудий, пишет Regnum.

По его мнению, Запад считает, что эта битва сможет разрушить Россию, а Россия считает, что на этой битве "сможет защитить" то, что взяла в начале спецоперации, и завершить ее.

Напомним, 3 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, скорее всего, будут уходить на левый берег. До этого он подчеркивал, что сдавать Херсон никто не собирается.

Ранее херсонские власти предполагали, что украинские войска могут уже в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область.