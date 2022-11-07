На Южном Урале спасли застрявшую в пещере туристку

В Челябинской области спасатели вызволили туристку, застрявшую в пещере, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел в одной из пещер Жемерякского карстового лога. Туристка из Челябинска оступилась и оказалась зажатой в пещере в небольшой пещере, в которую войти можно через узкий вертикальный колодец. Также из пещеры не могли выбраться два ребёнка и четверо взрослых, которые зашли в пещеру первыми.

На место вызвали спасателей. Они помогли женщине освободиться и подняться наверх, затем, по одному из пещеры были эвакуированы все участники спелеологической экскурсии. Медицинская помощь никому не понадобилась.