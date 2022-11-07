07 Ноября 2022
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Спорт
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Дзюба расторг контракт с турецким клубом, за который выступал с августа

Российский нападающий Артём Дзюба покинул турецкий "Адана Демирспор".

Как сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола, футболист и клуб расстались по обоюдному соглашению сторон.

34-летний Дзюба выступал за "Адана Демирспор" с августа. В текущем сезоне на его счету 1 гол в 5 матчах за клуб. В последних играх россиянин перестал попадать даже в заявку на матчи.

Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме этого, он делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России (по 30 голов).

Теги: Артём Дзюба, Адана Демирспор, клуб, контракт



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