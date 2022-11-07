Футболисту "Урала" Мишкичу сломали лицевую кость в матче с "Локомотивом"

В футбольном клубе "Урал" рассказали о тяжести повреждения своего полузащитника Даниэля Мишкича.

Все случилось накануне в матче 17-го тура РПЛ против московского "Локомотива" (2:2). В конце первого тайма Мишкич и один из игроков "Локо" столкнулись головами в борьбе за мяч. В итоге хорват долго лежал на газоне и с трудом покинул поле, а на второй тайм уже не вышел.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", еще по ходу матча хавбека доставили в больницу, где ему сделали обследование.

"Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позже футболисту сделают операцию", - сообщили в клубе.

Возможные сроки восстановления Даниэля Мишкича в "Урале" пока не называют. Однако в этом году игрок уже вряд ли выйдет на поле.

Напомним, ранее травму получил другой футболист уральцев – нападающий Рай Влут. Сообщалось, что форвард пропустит около месяца.