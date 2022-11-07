WSJ: Вашингтон и Москва вели тайные переговоры несколько последних месяцев

Американское издание Wall Street Journal сообщило о тайном переговорном процессе, который, якобы, наладили со стороны США советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и со стороны России помощник Путина Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Николай Патрушев. В Белом доме уже поспешили заявить, что никаких переговоров не велось, в Кремле пока ситуацию не прокомментировали.

По данным WSJ, Салливан параллельно пытался договариваться с руководством Украины, чтобы то публично заявило о готовности к переговорам.

Издание утверждает, что переговорщики не имели цели урегулировать конфликт на Украине – они работали над "защитой от риска эскалации" между Россией и США. Стороны выражали желание держать каналы связи открытыми, чтобы избежать противостояния уже между двумя странами с ядерным оружием.