07 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

WSJ: Вашингтон и Москва вели тайные переговоры несколько последних месяцев

Американское издание Wall Street Journal сообщило о тайном переговорном процессе, который, якобы, наладили со стороны США советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и со стороны России помощник Путина Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Николай Патрушев. В Белом доме уже поспешили заявить, что никаких переговоров не велось, в Кремле пока ситуацию не прокомментировали.

По данным WSJ, Салливан параллельно пытался договариваться с руководством Украины, чтобы то публично заявило о готовности к переговорам.

Издание утверждает, что переговорщики не имели цели урегулировать конфликт на Украине – они работали над "защитой от риска эскалации" между Россией и США. Стороны выражали желание держать каналы связи открытыми, чтобы избежать противостояния уже между двумя странами с ядерным оружием.

Теги: вашингтон, москва, переговоры, джейк салливан, николай патрушев



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