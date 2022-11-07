В Серове на железнодорожных путях загорелся вагон

На железнодорожной станции "Серов" загорелся вагон путеизмерителя. Инцидент произошел 6 ноября, после чего на место были вызваны сотрудники пожарной части Серова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, предварительно, произошло возгорание бензогенератора и запаса бензина в тамбуре вагона. Помимо пожарных, на место также выезжал исполняющий обязанности Серовского транспортного прокурора.

После происшествия прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах транспорта.