Губернатор Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить информацию о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)

Ранее в соцсетях появился текст, который называется обращением морпехов 155-й бригады ТОФ к губернатору Кожемяко. В нем говорится о "больших неоправданных потерях" в боях в районе Павловки в ДНР. Морпехи якобы просят обратиться в Минобороны России для разбора ситуации.

"Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации", — сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Кожемяко не исключил, что это "вброс со стороны противника".