07 Ноября 2022
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве из-за "непрофессионализма организаторов" отменили IX международную биеннале современного искусства

В Третьяковской галерее объяснили отмену IX международную биеннале современного искусства, которая должна была открыться 4 ноября.
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Эта и другие важные для мероприятия даты закреплены в "Соглашении о проведении выставки", подписанном организаторами биеннале 30 августа 2021 г. По условиям документа, монтаж выставки должен был начаться 1 октября 2022 г. и закончиться 2 ноября, однако даже к 4 ноября (дню открытия биеннале) он не был окончен, залы не подготовлены, не все экспонаты были приняты Третьяковской галерей, говорится в ее Telegram-канале.

Любой выставочный проект, особенно такой масштабный, как Биеннале, сопровождается большим объемом регулирующих документов. Среди них – бумаги, подтверждающие, что используемые материалы соответствуют всем нормам и требованиям пожарной безопасности, детальный график и порядок монтажа/демонтажа экспонатов и другие. Ни один из этих документов не был предоставлен, а организаторы биеннале обратились в Третьяковку с намерениями согласовать отступления от графика застройки только 2 ноября 2022 г. вместе с уведомлением об очередной смене подрядчика, осуществляющего застройку. Помимо этого, организаторы биеннале обязались осуществить страхование экспонатов и предоставить копии страховых полисов Галерее не позднее 30 сентября 2022 года, чего также не случилось.

Совокупность этих и многих других фактов, непрофессиональные действия организаторов выставки привели к тому, что 3 ноября 2022 г. было принято решение об отмене биеннале.

Теги: Биеннале, Третьяковская галерея



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