В свердловском МЧС отрицают аварию на Белоярской АЭС

В МЧС заявили, что сообщения об инциденте на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области являются фейком.

Сегодня в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что на Белоярской АЭС якобы случилась авария. Утверждалось, что в зале одного из реакторов будто бы произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области, это не соответствует действительности.

"Все пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Сообщений о каких-либо происшествиях на БАЭС не поступало", - заявили в ведомстве.

Ситуацию также прокомментировали и на самой атомной электростанции.

"Белоярская АЭС работает в штатном режиме, отклонений от нормальных условий эксплуатации нет. Энергоблоки №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон на площадке Белоярской АЭС и зоне наблюдения соответствует значениям природного фона", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе БАЭС.

Напомним, недавно международные инспекторы проверили радиационную безопасность Белоярской АЭС.