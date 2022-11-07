СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг инвесторов

С 7 ноября часть заблокированных на неторговых счетах расчетного депозитария СПБ Биржи иностранных ценных бумаг будет доступна для брокеров и их клиентов.

В торговую систему поступят акции на сумму более $300 млн или до 10% активов. По этой причине участники торгов не ожидают сильного влияния разблокировки на торговую активность. Доступ к другим активам ожидают лишь после снятия санкций Запада с НРД.

Изначально торги планировалось начать 31 октября, но дату перенесли. Банк России и профучастники не могли прийти к общей позиции по вопросу распределения бумаг. В частности, регулятор настаивал на том, чтобы в ходе распределения не были ущемлены права клиентов с небольшими портфелями, которые в рамках пропорционального распределения могли не получить бумаги, сообщает "Коммерсант".