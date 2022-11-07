07 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг инвесторов

С 7 ноября часть заблокированных на неторговых счетах расчетного депозитария СПБ Биржи иностранных ценных бумаг будет доступна для брокеров и их клиентов.

В торговую систему поступят акции на сумму более $300 млн или до 10% активов. По этой причине участники торгов не ожидают сильного влияния разблокировки на торговую активность. Доступ к другим активам ожидают лишь после снятия санкций Запада с НРД.

Изначально торги планировалось начать 31 октября, но дату перенесли. Банк России и профучастники не могли прийти к общей позиции по вопросу распределения бумаг. В частности, регулятор настаивал на том, чтобы в ходе распределения не были ущемлены права клиентов с небольшими портфелями, которые в рамках пропорционального распределения могли не получить бумаги, сообщает "Коммерсант".

Теги: СПБ Биржа, акции, инвестиции



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