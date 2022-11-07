В Совфеде подготовили брошюры о задачах спецоперации на Украине

Российским сенаторам раздали брошюры под названием "О специальной военной операции (СВО) на Украине".

Их украсили картой России с четырьмя новыми территориями – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Подготовлены они информационно-аналитическим управлением Совета Федерации. В брошюре несколько основных разделов: "Президент РФ о СВО", "Командующий объединенной группировкой войск", "Роль молодежи в происходящих в стране событиях", "Вопросы, интересующие молодежную аудиторию" и другие.

Один из депутатов Госдумы сообщил, что им такие брошюры не раздавали. Но если депутатам, которые должны регулярно контактировать в регионах с избирателями, прежде давали рекомендации по определенным нарративам в общении с людьми, то сенаторы сталкиваются с этим впервые, заявил один из членов Совета Федерации.

Брошюры также предназначены для помощи сенаторам в общении с жителями их регионов, которые задают вопросы по поводу спецоперации. Другой сенатор говорит, что в Совете Федерации стали делать "информационный обзор", который планируют обновлять. По его словам, он нужен при общении сенаторов с жителями регионов.

Целью СВО указана "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Потом перечисляются основные заявления Владимира Путина. К задачам спецоперации отнесены демилитаризация Украины и ее денацификация, нейтральный и безъядерный статус Украины, "предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей Донбасса".

В методичке рассказывается о командующем объединенной группировкой войск генерале Сергее Суровикине и приводятся выдержки из его "программного" интервью.

Глава о роли молодежи в происходящих событиях рассказывает о том, как 7 июля зампред Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с молодыми людьми Вологодской области. Он сказал, что они должны понимать: "Ваша роль не меньшая, чем роль солдата и офицера". К примеру, молодежь может помогать семьям мобилизованных и успокаивать окружающих. Сейчас, как следует из брошюры, молодежь могут интересовать разные вопросы: от частичной мобилизации, терактов на Крымском мосту и "Северных потоках" до стратегии США.

Переживать из-за частичной мобилизации, как следует из документов, не надо. В брошюре говорится, что по регионам граждане из запаса будут призываться пропорционально – 1–1,5% от имеющегося приписанного состава запаса, в основном стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики. Там указано, что граждане, которые призваны по мобилизации, получат статус контрактников и уровень денежного содержания у них будет аналогичный. Могут быть призваны выпускники военных кафедр.

Там же поясняется информация о подорожании бронежилетов и обмундирования. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко просила комитеты Совета Федерации разобраться в ситуации. Сенаторы связывались с ФАС России и выяснили, что служба не может заниматься этой темой в рамках своих полномочий, сообщают "Ведомости".