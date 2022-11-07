07 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

СМИ: россияне могут не дождаться новогодних подарков из Китая

Граждане России, заказывающие подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не успеть получить их в срок.

Как сообщил представитель транспортно-логистической компании Novelco и подтвердили источники в пяти других компаниях, задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в 2022 году так велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. В противном случае груз не успеют доставить до наступления 2023 года.

Прежде всего, россияне заказывают потребительскую электронику, парфюмерию и одежду. Отмечается, что до праздников ажиотаж будет нарастать, сообщают "Ведомости".

Теги: посылки, Китай, Новый, год, почта



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