СМИ: россияне могут не дождаться новогодних подарков из Китая

Граждане России, заказывающие подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не успеть получить их в срок.

Как сообщил представитель транспортно-логистической компании Novelco и подтвердили источники в пяти других компаниях, задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в 2022 году так велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. В противном случае груз не успеют доставить до наступления 2023 года.

Прежде всего, россияне заказывают потребительскую электронику, парфюмерию и одежду. Отмечается, что до праздников ажиотаж будет нарастать, сообщают "Ведомости".