В Администрации президента РФ задумались над формированием нового образа будущего

В Администрации президента России задумались над формированием образа будущего.

Научную статью, которая должна дать старт дискуссии о восприятии базовых ценностей в стране, вместе с несколькими коллегами подготовил глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Они работали над материалом про образ будущего и модель "пентабазиса".

Статья "Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации)" за авторством Харичева, декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова (также он возглавляет совет директоров ЭИСИ и является членом Центризбиркома), доктора политических наук Андрея Полосина (также руководит департаментом по взаимодействию с регионами в "Росатоме"), а также заместителя исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерины Соколовой опубликована в № 3 "Журнала политических исследований" в октябре 2022 года, сообщают "Ведомости".