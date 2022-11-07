07 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: банк "Тинькофф" не будет менять название

В настоящее время изменение названия "Тинькофф" в топ-менеджменте банка не обсуждается.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкого к организации источник, финансовой организации это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг.

"С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет", – отметил собеседник газеты. Еще один источник, знакомый с планами "Тинькофф", подчеркнул, что в банке пока не видят такой необходимости.

При этом юристы считают, что шансов отсудить бренд у бывшего владельца Олега Тинькова мало.

Напомним, предприниматель Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из российского банка, потому что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с нынешними действиями России.

Теги: Тинькофф, банк



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Ранее 01.11.2022 12:20 Мск Тиньков объявил об отзыве бренда "Тинькофф" из российского банка


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