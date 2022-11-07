В России сложился профицит бюджета почти в 140 млрд рублей

Доходы федерального бюджета России превысили расходы на 138,4 млрд руб., несмотря на прогноз недостачи в 2022 году.

По данным сайта "Электронный бюджет", на 1 ноября поступления в казну составили 22,1 трлн руб., тогда как затраты — 21,9 трлн. По итогам текущего года Министерство финансов ожидает дефицит бюджета более 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП.

Как считают эксперты, прогноз ведомства, скорее всего, оправдается, поскольку максимум расходов всегда приходится на декабрь. В конце года традиционно производится большинство инвестиционных платежей. Также будут дополнительные траты из-за присоединения новых территорий и проведения специальной военной операции, сообщают "Известия".

Напомним, согласно прогнозу, благодаря мощной экспортной выручке профицит платежного баланса России по итогам 2022 года приблизится к $240 млрд - в два раза выше рекорда 2021 года.