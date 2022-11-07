Зеленский: В Киеве и области сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением

Больше 4,5 млн человек остаются без электричества на Украине, большая часть - в Киеве и Киевской области, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением, сообщил в видеообращении в Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

"По состоянию на этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии. Без света больше 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас в Киеве и Киевской области, действительно тяжело", - сказал глава государства.

"На неделе у меня было несколько специальных совещаний с чиновниками, с представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций относительно возможных вариантов ситуации в энергетике. Детально рассматриваем каждый сценарий и готовим соответствующие действия", - отметил Зеленский.

Напомним, в Киеве предстоящей зимой на случай чрезвычайных ситуаций развернут около тысячи пунктов обогрева для горожан, сообщил ранее мэр столицы Виталий Кличко.