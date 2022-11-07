Россия потратит 1,2 млрд рублей на создание новейшей системы контроля трафика в интернете

Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая обеспечит контроль передачи данных между всеми операторами и провайдерами связи.

Ведомство будет отслеживать тех, кто не исполняет требования. Разработкой системы займется созданный в рамках закона "о суверенном рунете" Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), говорится в проекте постановления правительства, подготовленного Минцифры и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

На создание и обеспечение работы такой системы Роскомнадзор планирует потратить за два года 1,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.

Всего на деятельность ведомства в 2023–2024 гг. в программе "Информационное общество" планируется выделить 37,7 млрд руб., а до 2025 г. – 73 млрд руб., сообщают "Ведомости".