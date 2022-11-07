В Сочи началось устранение последствий обрушения балкона

В Сочи спасатели начали устранять последствия после обрушения балкона пятиэтажного жилого дома.

В результате инцидента там погибли два человека, один находится в тяжёлом состоянии под наблюдением медиков, сообщает РИА Новости.

По факту обрушения региональный СК организовал проверку.

Установлено, что на момент обвала балкона на нем находились три человека. Мужчина и женщина погибли, ещё один человек пострадал, он в тяжёлом состоянии в больнице. Напомним, дом не является аварийным, он построен в 1958 году.