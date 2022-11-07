07 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экономисты: антироссийские санкции могут сработать в долгосрочной перспективе

Ограничительные меры против России не сработали так, как этого ожидали западные страны, однако со временем их эффект будет усиливаться.

Так считают экономисты европейского аналитического центра Bruegel и вашингтонского Института международных финансов (IIF) в статье "Как санкции повлияли на Россию". Стратегию РФ — консервативную политику макроэкономической и финансовой стабильности — авторы называют "Крепость Россия". Благодаря мощной экспортной выручке профицит платежного баланса России по итогам 2022 года приблизится к $240 млрд - в два раза выше рекорда 2021 года.

Как считают экономисты, российские бюджетные доходы существенно не пострадали от санкций, чтобы сократить продолжительность вооруженного конфликта на Украине. Эффективное управление со стороны Центробанка предотвратило финансовую нестабильность и тем самым защитило реальный сектор экономики, говорится в материале. "Однако эта картина экономического сдерживания подходит к концу", — отмечают эксперты.

Они отмечают, что с учетом широты санкций, российская экономика пострадает в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Добровольный уход большого числа западных компаний, возможное разъединение Евросоюза в сфере энергетики и неспособность Москвы найти равные альтернативы нанесут серьезный ущерб экономике России.

В заключение материала говорится, что необходима еще большая координация санкций по всему миру, чтобы изолировать российскую экономику, ограничить поток доходов в бюджет и, как следствие, помочь остановить вооруженный конфликт на Украине.

Теги: санкции, бюджет, экономика



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