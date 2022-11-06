В Сочи обрушился балкон жилого дома, есть погибшие

В Сочи обрушился балкон, расположенный на пятом (последнем) этаже жилого дома.

Информация об этом поступила в 19.15. Речь идет о жилом доме по улице Донская. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По предварительной информации прокуратуры Краснодарского края, на балконе находились три человека. Дом не является аварийным, он построен в 1958 г.

Региональное управление СКР сообщает о том, что, по версии следствия, в момент обрушения балкона на нем находились двое мужчин и женщина. В результате падения балкона умерли от травм один из мужчин и женщина, третий пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован. Следователи начали проверку ситуации.