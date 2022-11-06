06 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

В зоне СВО погиб настоятель подмосковного храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения

В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в поселке Власиха (Московская область) протоиерей Михаил (Васильев), сообщает официальный портал московской патриархии.

Соболезнования родным погибшего и его пастве выразил патриарх Кирилл. Он отметил, что отец Михаил был мужественным, решительным и самоотверженным пастырем.

"Отец Михаил нес священническое служение в самых непростых и порою опасных боевых условиях, всегда стараясь поддержать, укрепить и утешить воинов, показывая личный пример жертвенности, христианской любви и твердого упования на Господа. Почивший до конца исполнил пастырский долг, не оставив своих духовных чад даже ценою собственной жизни", - сказал, в частности, предстоятель РПЦ.

Будущий священник родился в 1971 г. Окончил МГУ имени Ломоносова и Академию Генерального штаба ВС РФ. Хиротонисан в сан диакона 7 марта 1998 г. епископом Бронницким Тихоном, в сан иерея – 27 апреля 1998 г. патриархом Алексием II. Награжден орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как священник участвовал в командировках в "горячие точки" и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Теги: Михаил Васильев, патриаршее подворье, СВО



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