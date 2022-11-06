Американская пресса заявила о намерениях Москвы повлиять на выборы в конгресс

РФ якобы намеревается повлиять на итоги выборов в Конгресс США. Об этом газете The New York Times сообщили американские эксперты в области цифровой безопасности.

«Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины», — отмечается в материале СМИ.

При этом эксперты заявили, что сейчас «информационных операций России» гораздо меньше, чем во время президентских выборов в США в 2016 году.

Ранее американское агентство Bloomberg обвинило петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в попытках повлиять на общественное мнение граждан США в преддверии выборов в конгресс. В своих рассуждениях репортеры полагаются на исследование аналитической компании Graphika. Согласно ее данным, пользователи, якобы связанные с российским «агентством интернет-исследований», публиковали карикатуры, призванные испортить имидж членов Демократической партии.

Примечательно, что американские СМИ неоднократно пытались обвинить Россию и Евгения Пригожина, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», в намерениях повлиять на политические предпочтения американцев перед выборами. Несмотря на многочисленные расследования, доказать российское «вмешательство» американцам так и не удалось.