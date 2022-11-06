В Одессе началась подготовка к демонтажу памятника Екатерине II

Сотрудники подрядной организации начали подготовительные работы для демонтажа памятника российской императрице Екатерине II в Одессе. Это следует из объявления, которое размещено на ограждении вокруг монумента.

"Приносим извинения за временные неудобства. Идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции "Основателям Одессы"", - цитирует ТАСС заявление.

В последнее время вандалы регулярно оскверняют памятник. В воскресенье утром вокруг него выставили ограждение из фанерных щитов высотой несколько метров, позже скульптуру императрицы черным полотном.

Летом две электронные петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрали выше 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петиции попросил власти города рассмотреть данный вопрос, отметив при этом необходимость избавиться от объектов, связанных с Россией.