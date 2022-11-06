Усилены четыре пролета Крымского моста, которые были повреждены взрывной волной

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что все пролеты Крымского моста обследованы, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены.

"Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять", - рассказал Хуснуллин в эфире "России 1", политика цитирует РИА Новости.

Вице-премьер уточнил, что обследование всех остальных пролетов моста завершено.

"Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому, мы с запасом взяли еще дополнительно четыре, там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас", - добавил он.

Напомним, ранее Хуснуллин утверждал, что восстановление разрушенной части завершиться уже в декабре. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года. При этом ранее сообщалось, что движение для грузовиков до 40 т уже открыто, как и для автобусов.