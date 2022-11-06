Дамба Каховской ГЭС, в которую попал снаряд ВСУ, не получила критических разрушений

Ракета HIMARS, попавшая в шлюз Каховской дамбы, не нанесла критических разрушений.

"Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла", - сообщил РИА Новости представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

Напомним, в районе 10.00 украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС. Пять ракет сбила ПВО, одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, причинив разрушения.