В Минобороны РФ сообщили о провокациях киевского режима вблизи ЗАЭС

Минобороны РФ сообщило о ходе специальной военной операции на Украине. Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел вёлся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области. В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.

На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении Новоселовского (ЛНР). Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. Противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе Котляровки (Харьковская область). Атака сорвана. За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами. На Николаево-Криворожском направлении противник силами мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск, он отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 10 автомобилей.