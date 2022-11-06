Лиз Трасс за несколько месяцев сменила четыре номера телефона

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, начиная с июля, в четвертый раз сменила номер телефона.

Политик, будучи летом еще министром иностранных дел Великобритании, "побледнела", узнав о том, что ее телефон, которым она пользовалась больше десяти лет, взломали, пишет РИА Новости. Впоследствии политик поменяла номер четыре раза, пользуясь ими несколько месяцев.

Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан, когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине.