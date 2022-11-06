Снаряд ВСУ попал в шлюз Каховской ГЭС

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения.

"ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесён удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения", - цитирует РИА Новости заявление представитель экстренных служб Херсонской области.

Информация о пострадавших уточняется.