Движение по Крымскому мосту ограничат из-за технических работ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что движение по Крымскому мосту будет ограничено. Причину политик назвал.

"С 4.00 до 16.00 8 ноября движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с проведением технологических работ. Прошу не планировать в этот период поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Крыма и обратно.