К возгоранию в кафе в Костроме привела халатность, - СК

В Костроме началось расследование обстоятельств халатности, повлекшей по неосторожности смерть 13 человек в кафе "Полигон".

По версии следствия, проверки в здании кафе "Полигон" в Костроме, где 5 ноября произошел пожар, долго не проводили, сообщает СКР. Это привело к тому, что в здании никто не проверял соблюдение требований пожарной безопасности, из-за чего основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена. В результате 13 человек погибли, 6-ти причинен вред здоровью.

В Кострому для оказания практической и методической помощи прибыли сотрудники Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России. Совместно с криминалистами регионального СК России изучается массив изъятых видеозаписей. Всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.