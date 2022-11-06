В Танзании самолет с 49 пассажирами упал в озеро Виктория

На борту пассажирского самолета авиакомпании Precision Air, который потерпел крушение в Танзании, находились более 50 человек.

Самолет, летевший из Дар-Эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия. Речь идет о самолете производства франко-итальянского концерна ATR, пишет РИА Новости На борту самолета ATR 42-500 находилось 53 человека (49 пассажиров). При падении он зашел в воду носом.

Причиной падения называют плохую погоду.