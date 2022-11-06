Жителям Британии дадут выходной в честь коронации Карла III

Правительство Великобритании объявило 8 мая следующего года официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве за два дня до этого, 6 мая.

"Коронация нового монарха – уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительном банковском выходном для всего Соединенного Королевства в следующем году", - цитирует ТАСС заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, опубликованное в газете The Daily Telegraph.

Выходит, жители Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии получат два дополнительных выходных в мае следующего года. Еще один запланирован на первый день месяца. Подробности коронации будут оглашены позднее.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III занял ее сын, 73-летний принц Чарльз.