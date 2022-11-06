06 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

У освобожденных из плена - проблемы со здоровьем из-за избиений, - омбудсмен ДНР

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о том, что у бойцов, освобожденных из украинского плена, есть проблемы со здоровьем из-за того, что их избивали.

"Еще 15 защитников ДНР, освобожденных их украинского плена, вернулись домой и после долгой разлуки увиделись с семьями. Это бойцы – из числа тех, кого удалось освободить 3 ноября в результате обмена между Россией и Украиной по формуле 107 на 107. Ребята были призваны на фронт в ходе мобилизации", - цитирует Морозову Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР.

В целом, в этой группе освобожденных практически у всех есть проблемы со здоровьем.

"Травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений. Все это требует адекватной медицинской помощи, и она будет оказана ребятам в полном объеме", - сообщила Морозова.

Теги: Дарья Морозова, омбудсмен, ДНР



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