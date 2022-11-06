06 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Чувашии и Волгоградской области появятся особые экономические зоны

Правительство РФ утвердило создание новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Чувашии и Волгоградской области – Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых ОЭЗ промышленно-производственного типа "Новочебоксарск" и "Химпром", сообщает кабмин.

В ОЭЗ "Новочебоксарск" в Чувашии будут работать предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей. Ее резидентами станут 5 компаний, которые намерены привлечь около 13 млрд рублей инвестиций и создать более 1 тыс. рабочих мест.

Предприятия ОЭЗ "Химпром" в Волгоградской области наладят производство метанола, уксусной кислоты, биопротеинов, химических средств защиты растений и другой продукции. О намерениях работать в этой зоне заявили 5 предприятий, готовых вложить в проекты свыше 91 млрд руб. и создать 837 рабочих мест.

Теги: Правительство, Чувашия, Волгоградская область, особая экономическая зона



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