В Киеве и семи областях Украины ввели графики отключений света

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после атак", - уточнили в "Укрэнерго".

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения для потребителей.





