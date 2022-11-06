В Киеве и семи областях Украины ввели графики отключений света
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения для потребителей.
Ограничения коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей. Введены в действие графики погодных отключений, сообщает "Укрэнерго".
"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после атак", - уточнили в "Укрэнерго".