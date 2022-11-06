06 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Так всегда было на Руси": Пригожин призвал сформировать народное ополчение на приграничных территориях

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос о формировании ЧВК «Вагнер» центров подготовки и управления народным ополчением в Белгородской и Курской областях. Предприниматель заявил, что отряды ополченцев должны состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях этих регионов.

По словам Пригожина, местные жители, как никто другой, знают свои территории и могут бороться с ДРГ, приняв на себя первый удар в случае необходимости. Ответственность за материальное обеспечение ополчения следует возложить на региональных коммерсантов, добавил Пригожин.

«В приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси», — пояснил бизнесмен.

Пригожин подчеркнул, что центры подготовки ЧВК «Вагнер» будут полностью финансироваться им. Предприниматель особенно заострил внимание на вопросе о нераспространении стрелкового оружия на территориях ополчения, а именно его запрете в населенных пунктах и вне линии обороны.

Теги: евгений пригожин, народное ополчение, чвк вагнера, дрг



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