06 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: t.me/V_Sevastyanov

В Башкирии в аварии погибли четыре человека

В Чекмагушевском районе Башкортостана произошла авария с несколькими погибшими. Детали привел в своем Telegram-канале глава республиканского управления ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло в двенадцатом часу ночи 5 ноября на 64 км трассы Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли. Столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой "МАЗ". В результате сильного удара четыре пассажира минивэна (40, 65 и 68 лет) погибли.

"Водитель минивена и его четыре пассажира (в частности, шестилетний ребенок) получили серьезные травмы. Врачи борются за их жизни. По предварительным данным, водитель "Volkswagen" выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности совершаемого маневра", - уточнил Севастьянов.

Возбуждено уголовное дело.

Volkswagen Caravelle, попавший в аварию в Чекмагушевском районе Башкортостана(2022)|Фото: t.me/V_Sevastyanov

Теги: Чекмагушевский район, авария, погибшие, Владимир Севастьянов



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