В МГИМО полагают, что на Западе прислушались к заявлению России о недопущении ядерной войны

Профессор МГИМО, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов полагает, что серьезные люди на Западе прислушались к заявлению Москвы о недопущении ядерной войны, хотя информационная война против России по этому поводу продолжится.

В МИД РФ заявили о предотвращении ядерной войны, призвав страны "ядерной пятерки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, поощряя провокации с оружием массового уничтожения.

"Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнеров и для наших международных оппонентов. И в вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются", - оценил Орлов в интервью РИА Новости заявление МИД.

Эксперт не исключил, что на уровне публичной риторики, газетных статей, выступлений пресс-секретарей они будут продолжать обвинять Россию, потому что помимо обострения международной обстановки "идет совершенно четкая информационная война". Орлов добавил, что дезинформация в отношении России мощнейшая и ядерная тема очень привлекательна для обывателя.

"Но вот серьезные люди на Западе и в военном истеблишменте, и руководители дипломатических ведомств, думаю, уже обратили внимание на внятность этого заявления, на его недвусмысленность, хотя они этого не скажут. Думаю, что они понимают, что мячик теперь на их стороне", - сказал Орлов.