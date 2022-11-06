В МГИМО полагают, что на Западе прислушались к заявлению России о недопущении ядерной войны

06 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В МГИМО полагают, что на Западе прислушались к заявлению России о недопущении ядерной войны

Профессор МГИМО, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов полагает, что серьезные люди на Западе прислушались к заявлению Москвы о недопущении ядерной войны, хотя информационная война против России по этому поводу продолжится.

В МИД РФ заявили о предотвращении ядерной войны, призвав страны "ядерной пятерки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, поощряя провокации с оружием массового уничтожения.

"Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнеров и для наших международных оппонентов. И в вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются", - оценил Орлов в интервью РИА Новости заявление МИД.

Эксперт не исключил, что на уровне публичной риторики, газетных статей, выступлений пресс-секретарей они будут продолжать обвинять Россию, потому что помимо обострения международной обстановки "идет совершенно четкая информационная война". Орлов добавил, что дезинформация в отношении России мощнейшая и ядерная тема очень привлекательна для обывателя.

"Но вот серьезные люди на Западе и в военном истеблишменте, и руководители дипломатических ведомств, думаю, уже обратили внимание на внятность этого заявления, на его недвусмысленность, хотя они этого не скажут. Думаю, что они понимают, что мячик теперь на их стороне", - сказал Орлов.

Теги: МГИМО, ядерная война, Россия, Запад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети