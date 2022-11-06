В Курской области восстановлено электроснабжение пострадавшего от обстрела села

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о полном восстановлении электроснабжения села Гуево, которое было нарушено из-за обстрела со стороны Украины.

"В селе Гуево полностью восстановлено электроснабжение после украинского обстрела. Благодарю всех специалистов за отличную работу", - написал политик в своем Telegram-канале.

Обстрел приграничного села Гуево (Суджанский район) со стороны Украины произошел 5 ноября.

"К счастью, обошлось без потерь. Повреждения получили дома и хозпостройки в четырёх домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения", - написал 5 ноября в своем канале Старовойт.