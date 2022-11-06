В Челябинской области в пожаре погибли три человека

В поселке Бородиновка (Варненский район Челябинской области) погибли три человека.

Вечером 5 ноября в одном из домов поселка произошел пожар. Огнеборцы нашли в сгоревшем строении тела двух мужчины и женщины. Еще один пострадавший доставлен в больницу с отравлением продуктами горения, сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи. Следователи начали проверку.