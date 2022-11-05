Опознаны 12 из 13 погибших в клубе "Полигон" в Костроме

Опознаны тела 12 из 13 погибших в здании развлекательного центра "Полигон", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Сейчас по факту ЧП возбуждено два уголовных дела по статье нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ) и по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Не исключено, что будет возбуждено новое уголовное дело, по фактам, о которых ранее сообщила прокуратура. Так, следственным управлением СК России по Костромской области проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания.

Следствием проверяются сведения о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения. По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности уполномоченных контрольно-надзорных органов, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей.

С места пожара изъяты элементы электрической проводки, фрагменты сигнального заряда, фрагменты напольного покрытия и потолочного перекрытия и другие предметы, которые будут исследованы экспертами. Установлен и допрошен собственник здания, который сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям, продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы.

По данным СКР, погибли 13 человек, шесть человек получили повреждения различной степени тяжести. Напомним, что ранее сообщалось о девяти пострадавших.