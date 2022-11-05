В Курганской области из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта

В Курганской области на всех дорогах федерального и регионального значения ограничено движение пассажирского транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Ограничение введено с 20.30 по решению Госавтоинспекции совместно с собственниками региональных и федеральных дорог.

"Запрещено движение для регулярных автобусных и школьных перевозок на всех дорогах регионального значения, а также на федеральных трассах от границы с Челябинской областью до границы с Республикой Казахстан, а также от города Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями. Дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков в содержании дорог и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляются регулировочно-распорядительные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 17.00 введено ограничение движения автобусов на федеральной автодороге "Подъезд к Ишиму".